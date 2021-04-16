Анастасия Мишина: Работа у Тамары Москвиной положительно на нас влияет

После успешного выступления в короткой программе Командного чемпионата мира, где Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу, российская фигуристка рассказала про первый год работы у тренера Тамары Москвиной.

«Мы сильно спрогрессировали и довольны своим результатом - работа у Тамары Москвиной влияет положительно, мы тренируемся с другими спортсменами, это здорово, это движет обе пары вперед», - приводит слова Мишиной ТАСС.

Второй парой, которую упомянула Мишина, являются Александр Бойкова и Дмитрий Козловский, бронзовые призеры чемпионата мира 2021 года

Напомним, что до марта 2020 года Мишина и Галлямов занимались в тренерской группе Людмилы и Николая Великовых.