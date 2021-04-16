Анастасия Мишина: Работа у Тамары Москвиной положительно на нас влияет

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Нидерланды - Первый дивизион 19:00 НЕК Неймеген 0 АЗ Алкмар-2 0 П1 1.53 Х 4.20 П2 5.50
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Айнтрахт Б 0 Падерборн 07 0 П1 3.30 Х 3.40 П2 2.22
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Дармштадт 98 0 Гройтер Фюрт 0
Испания - Сегунда 20:00 Фуэнлабрада 0 Сабадель 0 П1 1.90 Х 3.30 П2 4.60
Англия - Чемпионшип 20:00 Рединг 0 Кардифф Сити 0 П1 2.20 Х 3.30 П2 3.60
Англия - Чемпионшип 20:00 Блэкберн Ровер 0 Дерби Каунти 0 П1 2.15 Х 3.40 П2 3.60
Португалия - Примейра 20:45 Боавишта 0 Пасуш де Ферре 0 П1 2.60 Х 3.10 П2 3.00
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Эйндховен 0 Аякс-2 0 П1 2.85 Х 3.70 П2 2.20
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Утрехт-2 0 Волендам 0 П1 4.70 Х 4.00 П2 1.63
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Рода 0 НАК Бреда 0 П1 2.40 Х 3.50 П2 2.70
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Дордрехт 0 Ден Босх 0 П1 3.10 Х 3.60 П2 2.10
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Телстар 0 Эксельсиор 0 П1 2.40 Х 3.60 П2 2.65
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Камбюр 0 Хелмонд Спорт 0 П1 1.17 Х 6.80 П2 13.5
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Осс 0 МВВ Маастрихт 0 П1 2.40 Х 3.20 П2 2.90
Аргентина - Примера 21:00 Тальерес 0 Унион 0 П1 3.10 Х 3.20 П2 2.16
Германия - Бундеслига 21:30 РБ Лейпциг 0 Хоффенхайм 0 П1 1.40 Х 5.10 П2 7.90
Англия - Первая лига 21:45 Питерборо Юнай 0 Нортгемптон Та 0 П1 1.47 Х 4.40 П2 6.90
Испания - Сегунда 22:00 Жирона 0 Сарагоса 0 П1 2.30 Х 2.90 П2 3.70
НБА - регулярный чемпионат 22:00 Юта Джаз 0 Индиана Пэйсер 0 П1 1.23 П2 4.40
Италия - Серия B 22:00 СПАЛ 0 Асколи 0 П1 2.30 Х 3.10 П2 3.50
Франция - Лига 1 22:00 Лилль 0 Монпелье 0 П1 1.64 Х 4.10 П2 5.50
Англия - Премьер-лига 22:00 Эвертон 0 Тоттенхэм Хотс 0 П1 3.50 Х 3.60 П2 2.16
Португалия - Сегунда 22:30 Вилафранкензе 0 Лейшойнш 0 П1 2.70 Х 2.80 П2 2.90
Португалия - Примейра 23:00 Фаренсе 0 Спортинг 0 П1 6.00 Х 3.80 П2 1.65
Аргентина - Примера 23:00 Альдосиви 0 Росарио Сентра 0 П1 2.20 Х 3.20 П2 3.00
16 апреля 11:20
автор: Максим Скороходов

Анастасия Мишина: Работа у Тамары Москвиной положительно на нас влияет

В паре Галлямовым российская фигуристка стала чемпионкой мира.

После успешного выступления в короткой программе Командного чемпионата мира, где Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу, российская фигуристка рассказала про первый год работы у тренера Тамары Москвиной.

«Мы сильно спрогрессировали и довольны своим результатом - работа у Тамары Москвиной влияет положительно, мы тренируемся с другими спортсменами, это здорово, это движет обе пары вперед», - приводит слова Мишиной ТАСС.

Второй парой, которую упомянула Мишина, являются Александр Бойкова и Дмитрий Козловский, бронзовые призеры чемпионата мира 2021 года

Напомним, что до марта 2020 года Мишина и Галлямов занимались в тренерской группе Людмилы и Николая Великовых.

источник: ТАСС
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