Тренер Синицины и Кацалапова - о произвольном прокате на Командном ЧМ: Не хуже, чем в Стокгольме

Двукратный призер Олимпийских игр Александр Жулин, тренирующий российских фигуристов Викторию Синицину и Никиту Кацалапова, остался доволен выступлением своих подопечных в произвольном танце Командного чемпионата мира.
«Очень хороший прокат. Ничуть не хуже, чем на чемпионате мира в Стокгольме», - приводит слова тренера Sport24.ru.
При этом Жулин сказал, что не заметил, что у Синициной были проблемы с молнией платья.
Напомним, что российские фигуристы в произвольном танце одержали победу, вторыми стали итальянцы, третьими - американцы.
источник: Sport24.ru