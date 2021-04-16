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Англия - Чемпионшип 20:00 Блэкберн Ровер 0 Дерби Каунти 0 П1 2.15 Х 3.40 П2 3.60
Англия - Чемпионшип 20:00 Рединг 0 Кардифф Сити 0 П1 2.20 Х 3.30 П2 3.60
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Коляда стал третьим в произвольной программе на Командном чемпионате мира, Семененко - пятый
16 апреля 14:03
автор: Максим Скороходов

Коляда стал третьим в произвольной программе на Командном чемпионате мира, Семененко - пятый

Выиграл американец Чен.

Российский фигурист Михаил Коляда занял третье место в произвольной программе Командного чемпионата мира с результатом 180,72 балла. Его соотечественник Евгений Семененко стал пятым (166,33).

Выиграл произвольную программу американец Нэйтан Чен (203,24), второе место занял японец Юдзуру Ханю (193,76).

Еще один представитель США Джейсон Браун с 160,33 баллов стал лишь восьмым из одиннадцати спортсменов. Таким образом отрыв сборной России от второго места увеличился до восьми баллов.

Командный чемпионат мира завершиться 17 апреля произвольными программами спортивных пар и женщин.

Командный чемпионат мира

Осака, Япония

6-й этап

Мужчины. Произвольная программа

1. Натан Чен (США) - 203,24

2. Юдзуру Ханю (Япония) - 193,76

3. Михаил Коляда (Россия) - 180,72

4. Кевен Эмо (Франция) - 169,13

5. Евгений Семененко (Россия) - 166,33

6. Сома Уно (Япония) - 164,96

7. Даниэль Грассль (Италия) - 161,56

8. Джейсон Браун (США) - 160,33

9. Адам Сяо Хим Фа (Франция) - 152,64

10. Роман Садовский (Канада) - 134,80

11. Нам Нгуен (Канада) - 133,04

Общее положение

1. Россия - 91

2. США - 83

3. Япония - 78

4. Франция - 56

5. Италия - 53

6. Канада - 42

источник: «Советский спорт»
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