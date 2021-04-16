Коляда стал третьим в произвольной программе на Командном чемпионате мира, Семененко - пятый

Российский фигурист Михаил Коляда занял третье место в произвольной программе Командного чемпионата мира с результатом 180,72 балла. Его соотечественник Евгений Семененко стал пятым (166,33).
Выиграл произвольную программу американец Нэйтан Чен (203,24), второе место занял японец Юдзуру Ханю (193,76).
Еще один представитель США Джейсон Браун с 160,33 баллов стал лишь восьмым из одиннадцати спортсменов. Таким образом отрыв сборной России от второго места увеличился до восьми баллов.
Командный чемпионат мира завершиться 17 апреля произвольными программами спортивных пар и женщин.
Командный чемпионат мира