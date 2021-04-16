Татьяна Тарасова: Коляда сегодня на своем месте

Советский и российский тренер Татьяна Тарасова довольна выступлением российских фигуристов в произвольной программе Командного чемпионата мира.

«Очень понравились наши ребята сегодня. Коляда сегодня на своем месте. Только жалко, что финал программы испортил. Почему Семененко ниже Аймоза? Я не спец по судейству и у меня нет к нему претензий сегодня. Максимальный прокат — это не только все на одну ногу прыгать. Есть же и другие элементы, которые оцениваются: сгибы после прыжков, потеря формы», - приводит слова Тарасовой Sport24.ru.

Напомним, что произвольную программу выиграл американец Нэйтан Чен, вторым стал японец Юдзуру Ханю, россияне Михаил Коляда и Евгений Семененко заняли соответственно третье и пятое места, между ними расположился француз Кевин Аймоз.