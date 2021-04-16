Ирина Слуцкая: Синицина и Кацалапов вновь доказали, что они лучшие

Двукратная олимпийская чемпионка Ирина Слуцкая прокомментировала выступление российских фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.

— Синицина и Кацалапов являются чемпионами мира, очень здорово, что они вновь доказали, что они лучшие. Когда у тебя есть какие-то нюансы со своим костюмом, ты это ощущаешь, ты зажимаешься и думаешь только о том, что у тебя что-то не так. Поэтому Вика молодец, что не растерялась и высоко подняв голову докатала свой номер, свою победную чемпионскую программу, — приводит слова Слуцкой «СЭ».

Напомним, что на чемпионате мира в Стокгольме российский дуэт выиграл золото в танцах на льду.