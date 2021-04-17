Тарасова – о победе Мишиной и Галлямова: Чистейшее катание. Я в восторге!

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на соревнованиях в Осаке.

Чемпионы мира в парном фигурном катании вслед за короткой программой выиграли и произвольную, укрепив лидерство сборной России на командном чемпионате мира. После семи видов из восьми российские фигуристы лидируют в общем зачете, на девять очков опережая команду США.

Вот, что заявила Тарасова в интервью для «Чемпионата»:

«Поздравляю Анастасию Мишину и Александра Галлямова! Они такие молодцы, что просто нет сил. Идеально закончили сезон: сначала стали чемпионами мира, а сейчас превосходно выступили на командном чемпионате мира. Есть прекрасное, сильнейшее и чистейшее катание. Я в восторге!

Дай бог сейчас нашим девочкам спокойствия и силы».