Россия впервые выиграла командный чемпионат мира, Щербакова – лучшая в произвольной программе

Сборная США стала второй, набрав 110 очков, а третье место досталось команде Японии – 107.

Щербакова и Туктамышева добавили дополнительные 22 очка в копилку сборной. Российская команда заняла первое место, набрав 125 очков в восьми видах.

В японской Осаке закончился командный чемпионат мира по фигурному катанию.

Ранее сборная России никогда не выигрывала командный чемпионат мира, завоевав на предыдущих турнирах два серебра и одну бронзу.

Четырежды на командных ЧМ побеждала сборная США, а еще два раза – сборная Японии.

Командный чемпионат мира

Осака, Япония

8-й этап

Женщины. Произвольная программа

1. Анна Щербакова (Россия) – 160,58

2. Каори Сакамото (Япония) – 150,29

3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 146,23

4. Брейди Теннелл (США) – 133,19

5. Рика Кихира (Япония) – 132,39

6. Карен Чен (США) – 127,24

7. Джиневра-Лавиния Негрелло (Италия) – 119,14

8. Элисон Шумахер (Канада) – 111,98

9. Лара Наки Гутманн (Италия) – 110,65

10. Габриэль Дэйлман (Канада) – 107,30

11. Майя Маззара (Франция) – 100,11

12. Леа Серна (Франция) – 97,63

Итоговое положение

1. Россия – 125 очков

2. США – 110

3. Япония – 107

4. Италия – 72

5. Франция – 67

6. Канада – 57