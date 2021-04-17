Россия впервые выиграла командный чемпионат мира, Щербакова – лучшая в произвольной программе

В японской Осаке закончился командный чемпионат мира по фигурному катанию.
Завершились соревнования произвольной программой женщин. Первое место заняла россиянка Анна Щербакова, показав лучший результат сезона в мире – 160,58 балла.
Второй стала японка Каори Сакамото, заработав 146,23 балла. Третье место заняла капитан сборной России Елизавета Туктамышева (146,23).
Щербакова и Туктамышева добавили дополнительные 22 очка в копилку сборной. Российская команда заняла первое место, набрав 125 очков в восьми видах.
Сборная США стала второй, набрав 110 очков, а третье место досталось команде Японии – 107.
Ранее сборная России никогда не выигрывала командный чемпионат мира, завоевав на предыдущих турнирах два серебра и одну бронзу.
Четырежды на командных ЧМ побеждала сборная США, а еще два раза – сборная Японии.
Командный чемпионат мира
Осака, Япония
8-й этап
Женщины. Произвольная программа
1. Анна Щербакова (Россия) – 160,58
2. Каори Сакамото (Япония) – 150,29
3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 146,23
4. Брейди Теннелл (США) – 133,19
5. Рика Кихира (Япония) – 132,39
6. Карен Чен (США) – 127,24
7. Джиневра-Лавиния Негрелло (Италия) – 119,14
8. Элисон Шумахер (Канада) – 111,98
9. Лара Наки Гутманн (Италия) – 110,65
10. Габриэль Дэйлман (Канада) – 107,30
11. Майя Маззара (Франция) – 100,11
12. Леа Серна (Франция) – 97,63
Итоговое положение
1. Россия – 125 очков
2. США – 110
3. Япония – 107
4. Италия – 72
5. Франция – 67
6. Канада – 57