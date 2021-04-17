Россия впервые выиграла командный чемпионат мира, Щербакова – лучшая в произвольной программе

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Португалия - Сегунда 1-й тайм, 5' Фейренсе 0 Варзим 0 П1 1.75 Х 3.30 П2 4.80
Франция - Лига 1 13:45 Анже 0 Ренн 0 П1 4.80 Х 3.60 П2 1.82
Россия - Премьер-Лига 14:00 Ахмат 0 Химки 0 П1 2.05 Х 3.30 П2 4.10
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Санкт-Паули 0 Вюрцбургер Кик 0 П1 1.58 Х 4.20 П2 5.70
Англия - Премьер-лига 14:30 Ньюкасл Юнайте 0 Вест Хэм Юнайт 0 П1 3.40 Х 3.40 П2 2.23
Англия - Первая лига 14:30 Чарльтон Атлет 0 Ипсвич Таун 0 П1 1.93 Х 3.40 П2 4.20
Англия - Первая лига 14:30 Рочдейл 0 Аккрингтон Стэ 0 П1 2.60 Х 3.40 П2 2.65
Англия - Чемпионшип 14:30 Ноттингем Форе 0 Хаддерсфилд Та 0 П1 2.08 Х 3.30 П2 4.00
Англия - Первая лига 14:30 Милтон-Кинс До 0 Портсмут 0 П1 3.30 Х 3.30 П2 2.24
Англия - Первая лига 14:30 Блэкпул 0 Сандерленд 0 П1 2.65 Х 3.20 П2 2.75
Англия - Чемпионшип 14:30 Мидлсбро 0 Куинз Парк Рей 0
Англия - Чемпионшип 14:30 Брентфорд 0 Миллуолл 0 П1 1.63 Х 3.80 П2 6.30
Англия - Чемпионшип 14:30 Шеффилд Уэнсде 0 Бристоль Сити 0 П1 1.98 Х 3.50 П2 4.10
Англия - Первая лига 14:30 Бристоль Ровер 0 Линкольн Сити 0 П1 3.20 Х 3.30 П2 2.30
Англия - Первая лига 14:30 Шрусбери Таун 0 Донкастер Рове 0 П1 2.28 Х 3.20 П2 3.30
Англия - Первая лига 14:30 Уиган Атлетик 0 Кру Александра 0 П1 2.28 Х 3.40 П2 3.10
Англия - Чемпионшип 14:30 Сток Сити 0 Престон Норт Э 0 П1 2.15 Х 3.20 П2 3.90
Англия - Первая лига 14:30 Халл Сити 0 Флитвуд Таун 0 П1 1.60 Х 4.00 П2 5.60
Англия - Первая лига 14:30 Бёртон Альбион 0 Плимут Аргайл 0 П1 2.02 Х 3.60 П2 3.60
Англия - Чемпионшип 14:30 Суонси Сити 0 Уиком Уондерер 0 П1 1.52 Х 4.30 П2 6.90
Англия - Чемпионшип 14:30 Лутон Таун 0 Уотфорд 0 П1 4.80 Х 3.80 П2 1.78
Италия - Серия B 15:00 Виченца 0 Лечче 0 П1 3.90 Х 3.00 П2 2.20
Испания - Сегунда 15:00 Луго 0 Алькоркон 0 П1 3.00 Х 2.70 П2 2.90
Италия - Серия B 15:00 Пиза 0 Козенца 0 П1 2.05 Х 3.20 П2 4.00
Италия - Серия B 15:00 Монца 0 Кремонезе 0 П1 2.35 Х 3.00 П2 3.50
Италия - Серия B 15:00 Реджина 0 Реджана 0 П1 1.83 Х 3.30 П2 5.10
Италия - Серия B 15:00 Пескара 0 Виртус Энтелла 0
Италия - Серия B 15:00 Салернитана 0 Венеция 0 П1 3.60 Х 3.00 П2 2.30
Италия - Серия B 15:00 Эмполи 0 Брешия 0 П1 1.63 Х 3.80 П2 5.90
Италия - Серия А 16:00 Сампдория 0 Верона 0 П1 2.80 Х 3.20 П2 2.75
Россия впервые выиграла командный чемпионат мира, Щербакова – лучшая в произвольной программе
17 апреля 12:45
автор: Виктор Шарафудинов

Россия впервые выиграла командный чемпионат мира, Щербакова – лучшая в произвольной программе

Туктамышева сегодня показала третий результат.

В японской Осаке закончился командный чемпионат мира по фигурному катанию.

Завершились соревнования произвольной программой женщин. Первое место заняла россиянка Анна Щербакова, показав лучший результат сезона в мире – 160,58 балла.

Второй стала японка Каори Сакамото, заработав 146,23 балла. Третье место заняла капитан сборной России Елизавета Туктамышева (146,23).

Щербакова и Туктамышева добавили дополнительные 22 очка в копилку сборной. Российская команда заняла первое место, набрав 125 очков в восьми видах.

Сборная США стала второй, набрав 110 очков, а третье место досталось команде Японии 107.

Ранее сборная России никогда не выигрывала командный чемпионат мира, завоевав на предыдущих турнирах два серебра и одну бронзу.

Четырежды на командных ЧМ побеждала сборная США, а еще два раза – сборная Японии.

Командный чемпионат мира

Осака, Япония

8-й этап

Женщины. Произвольная программа

1. Анна Щербакова (Россия) – 160,58

2. Каори Сакамото (Япония) – 150,29

3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 146,23

4. Брейди Теннелл (США) – 133,19

5. Рика Кихира (Япония) – 132,39

6. Карен Чен (США) – 127,24

7. Джиневра-Лавиния Негрелло (Италия) – 119,14

8. Элисон Шумахер (Канада) – 111,98

9. Лара Наки Гутманн (Италия) – 110,65

10. Габриэль Дэйлман (Канада) – 107,30

11. Майя Маззара (Франция) – 100,11

12. Леа Серна (Франция) – 97,63

Итоговое положение

1. Россия – 125 очков

2. США – 110

3. Япония – 107

4. Италия – 72

5. Франция – 67

6. Канада – 57

источник: «Советский спорт»
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