Елизавета Туктамышева: Мы были одним целым и добились победы

Капитан национальной команды Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями от победы на мировом первенстве.

— Я очень счастлива, это был трудный сезон. Мы были очень уставшими после соревнований в Стокгольме, но несмотря на это мы были одним целым и добились победы. Я благодарна всей команде за это. Я благодарна всем болельщикам. Мы чувствуем поддержку каждого, — сказала фигуристка в эфире «Первого канала».

Серебро досталось спортсменам из США, у Японии третье место.

Добавим, что это первая победа России на командном чемпионате мира.