Анна Щербакова: Перед выступлением знала, что мы уже выиграли турнир

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Португалия - Сегунда не начался Фейренсе 0 Варзим 0 П1 1.15 Х 6.20 П2 22.0
Франция - Лига 1 перерыв Анже 0 Ренн 1 П1 18.0 Х 7.80 П2 1.15
Россия - Премьер-Лига 1-й тайм, 41' Ахмат 1 Химки 0 П1 1.30 Х 5.10 П2 12.0
Германия - Вторая Бундеслига 1-й тайм, 38' Санкт-Паули 3 Вюрцбургер Кик 0
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 4' Ноттингем Форе 0 Хаддерсфилд Та 0 П1 2.15 Х 3.50 П2 3.50
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 6' Шеффилд Уэнсде 1 Бристоль Сити 0 П1 1.27 Х 6.80 П2 8.90
Англия - Первая лига 1-й тайм, 3' Бристоль Ровер 0 Линкольн Сити 0 П1 2.95 Х 3.30 П2 2.24
Англия - Первая лига 1-й тайм, 6' Уиган Атлетик 0 Кру Александра 0 П1 2.33 Х 3.30 П2 2.95
Англия - Первая лига 1-й тайм, 7' Шрусбери Таун 0 Донкастер Рове 0 П1 2.24 Х 2.95 П2 3.20
Англия - Первая лига 1-й тайм, 6' Чарльтон Атлет 0 Ипсвич Таун 0 П1 1.95 Х 3.20 П2 4.10
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 6' Сток Сити 0 Престон Норт Э 0 П1 2.08 Х 3.50 П2 3.50
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 5' Суонси Сити 0 Уиком Уондерер 0 П1 1.45 Х 4.90 П2 6.10
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 4' Лутон Таун 0 Уотфорд 0 П1 4.50 Х 4.10 П2 1.75
Англия - Премьер-лига 1-й тайм, 7' Ньюкасл Юнайте 0 Вест Хэм Юнайт 0 П1 3.50 Х 3.50 П2 2.08
Англия - Первая лига 1-й тайм, 7' Бёртон Альбион 0 Плимут Аргайл 0 П1 2.00 Х 3.50 П2 3.50
Англия - Первая лига 1-й тайм, 7' Халл Сити 0 Флитвуд Таун 0
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 6' Брентфорд 0 Миллуолл 0 П1 1.65 Х 4.10 П2 5.00
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 7' Мидлсбро 0 Куинз Парк Рей 0
Англия - Первая лига 1-й тайм, 6' Рочдейл 0 Аккрингтон Стэ 0 П1 2.60 Х 3.30 П2 2.60
Англия - Первая лига 1-й тайм, 7' Блэкпул 0 Сандерленд 0 П1 2.60 Х 3.10 П2 2.60
Англия - Первая лига 1-й тайм, 7' Милтон-Кинс До 0 Портсмут 0
Италия - Серия B 15:00 Пескара 0 Виртус Энтелла 0
Испания - Сегунда 15:00 Луго 0 Алькоркон 0 П1 3.10 Х 2.70 П2 2.80
Италия - Серия B 15:00 Салернитана 0 Венеция 0 П1 3.60 Х 3.00 П2 2.30
Италия - Серия B 15:00 Реджина 0 Реджана 0 П1 1.83 Х 3.30 П2 5.10
Италия - Серия B 15:00 Пиза 0 Козенца 0 П1 2.05 Х 3.10 П2 4.20
Италия - Серия B 15:00 Монца 0 Кремонезе 0 П1 2.35 Х 3.00 П2 3.50
Италия - Серия B 15:00 Виченца 0 Лечче 0 П1 3.90 Х 3.00 П2 2.20
Италия - Серия B 15:00 Эмполи 0 Брешия 0 П1 1.63 Х 3.80 П2 5.90
Италия - Серия А 16:00 Кротоне 0 Удинезе 0 П1 4.00 Х 3.50 П2 2.00
17 апреля 13:26
автор: Виктор Шарафудинов

Анна Щербакова: Перед выступлением знала, что мы уже выиграли турнир

Сборная России в общем зачете опередила команду США на 15 очков.

Анна Щербакова прокомментировал свое выступление в произвольной программе на командном чемпионате мира.

«Я была очень горда, когда услышала, что поеду сюда и буду частью сборной России. Очень хотела показать хорошее катание и принести как можно больше очков команде. Правда, перед своим сегодняшним выступлением узнала, что мы уже выиграли турнир. Поэтому просто каталась и старалась получить удовольствие. Надеюсь, всем понравилось», – отметил Щербакова в эфире «Первого канала».

Щербакова выиграла произвольную программу, показав лучший результат сезона в мире – 160,58 балла. Анна заработала для сборной России дополнительные 12 очков.

Капитан национальной команды Елизавета Туктамышева оказалась третьей в итоговом протоколе, уступив японке Каори Сакамото, но именно после ее выступление стало понятно, что Россия впервые выиграла командный чемпионат мира.

Всего российские фигуристы заработал 125 очков. Американцы стали вторыми (110). а японцы – третьими.

источник: «Первый канал»
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