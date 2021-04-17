Анна Щербакова: Перед выступлением знала, что мы уже выиграли турнир

Анна Щербакова прокомментировал свое выступление в произвольной программе на командном чемпионате мира.

«Я была очень горда, когда услышала, что поеду сюда и буду частью сборной России. Очень хотела показать хорошее катание и принести как можно больше очков команде. Правда, перед своим сегодняшним выступлением узнала, что мы уже выиграли турнир. Поэтому просто каталась и старалась получить удовольствие. Надеюсь, всем понравилось», – отметил Щербакова в эфире «Первого канала».

Щербакова выиграла произвольную программу, показав лучший результат сезона в мире – 160,58 балла. Анна заработала для сборной России дополнительные 12 очков.

Капитан национальной команды Елизавета Туктамышева оказалась третьей в итоговом протоколе, уступив японке Каори Сакамото, но именно после ее выступление стало понятно, что Россия впервые выиграла командный чемпионат мира.

Всего российские фигуристы заработал 125 очков. Американцы стали вторыми (110). а японцы – третьими.