Горшков – об успехе России на командном ЧМ: Это более чем убедительная победа

Глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков поделился эмоциями от победы национальной команды на турнире в японской Осаке.

— От всей души поздравляю всю нашу команду, тренеров, спортсменов и всех, кто участвовал в подготовке. Это замечательная и более чем убедительная победа. Это удалось только благодаря тому, что каждый из наших фигуристов сделал все практически по максимуму, — приводит ТАСС слова Горшкова.

Добавим, что второе место осталось за командой из США, бронзу у японских фигуристов.