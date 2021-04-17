Наталья Бестемьянова: Это не просто выигрыш на командном ЧМ, а выигрыш с большим отрывом

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова подвела итоги заключительного дня соревнований в японской Осаке.

— Выступление наших спортсменов сегодня — настоящий фурор! Это не просто выигрыш на командном чемпионате мира, а выигрыш с большим отрывом. Горжусь ребятами! Прекрасно откатались Мишина и Галлямов, фантастически — Лиза Туктамышева. К тому же, это лучшее катание Щербаковой в сезоне, — передает слова Бестемьяновой «Чемпионат».

Напомним, что сборная США за семь лет существования турнира четыре раза поднималась на верхнюю ступень пьедестала почета. Японские фигуристы дважды побеждали на соревнованиях.