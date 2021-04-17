Губерниев – о победе России на командном ЧМ: Мы преисполнены счастьем и радостью

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на триумф национальной команды на соревнованиях.

— Это историческая победа. У нас в стране замечательный бум фигурного катания, невероятные рейтинги, вид спорта на слуху. И все это благодаря роскошным триумфам и великой команде. Мы преисполнены счастьем и радостью. Я искренне поздравляю и радуюсь вместе со всеми. Грандиозное событие и главная новость этих дней, — цитирует комментатора Sport24.

Добавим, что за семь лет существования турнира Россия впервые завоевала золотые медали.