Александр Жулин: Не хочу никого выделять, вся команда была просто супер

Заслуженный тренер России Александр Жулин поделился эмоциями от победы российской команды на командном чемпионате мира.

— Действительно историческая победа сборной России на командном чемпионате мира. Не хочу никого выделять, вся команда была просто супер! Огромное удовольствие быть причастным к этому событию. Всех поздравляю с победой! — приводит слова Жулина «Чемпионат».

Добавим, что лидером по победам на этих соревнованиях является США, у которых четыре золотые медали за семилетнюю историю турнира. Для российской команды триумф в Осаке стал первым на командном ЧМ.