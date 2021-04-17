Светлана Журова: Наши фигуристы показывают катание совсем другого уровня

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Италия - Серия B не начался Пескара 0 Виртус Энтелла 0
Италия - Серия А 2-й тайм, 88' Кротоне 1 Удинезе 2 П1 43.0 Х 10.0 П2 1.07
Италия - Серия А 2-й тайм, 85' Сампдория 3 Верона 1
Германия - Бундеслига 2-й тайм, 54' Фрайбург 3 Шальке-04 0
Россия - Премьер-Лига 2-й тайм, 48' Локомотив М 2 Ростов 1 П1 1.33 Х 4.50 П2 12.0
Германия - Бундеслига 2-й тайм, 55' Вольфсбург 2 Бавария 3 П1 12.0 Х 5.90 П2 1.24
Германия - Бундеслига 2-й тайм, 55' Боруссия М 1 Айнтрахт Ф 0 П1 1.35 Х 5.20 П2 8.50
Германия - Бундеслига 2-й тайм, 56' Унион 2 Штутгарт 1 П1 1.27 Х 5.30 П2 12.0
Германия - Бундеслига 2-й тайм, 56' Аугсбург 0 Арминия 0 П1 3.50 Х 2.24 П2 3.10
Россия - Премьер-Лига 2-й тайм, 56' Ротор 0 Динамо М 0 П1 31.0 Х 7.80 П2 1.12
Италия - Серия B 1-й тайм, 43' Читтаделла 0 Кьево 0 П1 3.50 Х 2.45 П2 2.75
Испания - Сегунда 1-й тайм, 44' Кастельон 1 Мальорка 0 П1 2.08 Х 3.10 П2 3.80
Португалия - Примейра 1-й тайм, 13' Морейренсе 0 Тондела 3 П1 22.0 Х 22.0 П2 1.04
Португалия - Примейра не начался Витория Гимара 0 Санта-Клара 0
Франция - Лига 1 18:00 Марсель 0 Лорьян 0 П1 2.03 Х 3.60 П2 3.80
Италия - Серия B 19:00 Порденоне 0 Фрозиноне 0 П1 3.00 Х 2.80 П2 2.80
Россия - Премьер-Лига 19:00 Краснодар 0 Зенит 0 П1 5.50 Х 4.40 П2 1.59
Италия - Серия А 19:00 Сассуоло 0 Фиорентина 0 П1 2.60 Х 3.30 П2 2.85
Испания - Сегунда 19:15 Лас-Пальмас 0 Малага 0 П1 2.16 Х 3.00 П2 4.00
Испания - Сегунда 19:15 Спортинг Хихон 0 Овьедо 0 П1 2.55 Х 2.85 П2 3.30
НХЛ - регулярный чемпионат 19:30 Филадельфия Фл 0 Вашингтон Кэпи 0 П1 3.00 Х 4.40 П2 2.05
Германия - Бундеслига 19:30 Байер 0 Кёльн 0 П1 1.67 Х 4.00 П2 5.30
НХЛ - регулярный чемпионат 19:30 Нью-Йорк Рейнд 0 Нью-Джерси Дэв 0 П1 1.66 Х 4.60 П2 4.30
Кубок Англии 19:30 Челси 0 Манчестер Сити 0 П1 4.70 Х 3.50 П2 1.90
Англия - Первая лига 19:30 Оксфорд Юнайте 0 Гиллингем 0
Англия - Первая лига 19:30 Уимблдон 0 Суиндон Таун 0 П1 1.98 Х 3.50 П2 3.80
Португалия - Примейра 20:00 Белененсеш 0 Маритиму 0 П1 2.20 Х 3.20 П2 3.70
Аргентина - Примера 20:00 Ньюэллс Олд Бо 0 Патронато 0 П1 1.80 Х 3.30 П2 4.60
Португалия - Примейра 20:00 Бенфика 0 Жил Висенте 0 П1 1.21 Х 6.70 П2 16.5
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Гоу Эхед Иглс 0 Алмере Сити 0 П1 2.65 Х 3.10 П2 2.65
17 апреля 17:33
автор: Артем Спиридонов

Светлана Журова: Наши фигуристы показывают катание совсем другого уровня

Российская команда впервые завоевала золотые медали на командном ЧМ.

Олимпийская чемпионка Светлана Журова подвела итоги прошедшего командного чемпионата мира в японской Осаке.

— Мастерство наших фигуристов на порядок выше, чем у других, особенно у женщин. Наши неплохо катались, и вопрос вообще не в гормонах или чем-то другом. Дело не только в хороших прыжках, наши фигуристы показывают еще и красивое катание совсем другого уровня, — передает слова Журовой Sport24.

Добавим, что за семь лет существования турнира чаще всего на верхнюю ступень пьедестала почета поднимались американцы (4 раза).

источник: Sport24.ru
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