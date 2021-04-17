Светлана Журова: Наши фигуристы показывают катание совсем другого уровня

Олимпийская чемпионка Светлана Журова подвела итоги прошедшего командного чемпионата мира в японской Осаке.

— Мастерство наших фигуристов на порядок выше, чем у других, особенно у женщин. Наши неплохо катались, и вопрос вообще не в гормонах или чем-то другом. Дело не только в хороших прыжках, наши фигуристы показывают еще и красивое катание совсем другого уровня, — передает слова Журовой Sport24.

Добавим, что за семь лет существования турнира чаще всего на верхнюю ступень пьедестала почета поднимались американцы (4 раза).