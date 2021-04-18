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Италия - Серия А 13:00 Брешия 0 Динамо Сассари 0
Португалия - Сегунда 13:15 Каза Пия 0 Академика 0
Италия - Серия А 13:30 Милан 0 Дженоа 0 П1 1.46 Х 4.70 П2 7.20
Россия - Премьер-Лига 14:00 Арсенал 0 Тамбов 0 П1 1.16 Х 7.60 П2 23.0
Франция - Лига 1 14:00 ПСЖ 0 Сент-Этьен 0 П1 1.30 Х 5.90 П2 10.0
Англия - Чемпионшип 14:00 Ротерхэм Юнайт 0 Бирмингем Сити 0 П1 2.90 Х 3.30 П2 2.55
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Ян 0 Хайденхайм 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Бохум 0 Ганновер-96 0 П1 1.92 Х 3.60 П2 4.00
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Оснабрюк 0 Фортуна 0 П1 3.90 Х 3.40 П2 2.00
Испания - Примера 15:00 Осасуна 0 Эльче 0 П1 2.00 Х 3.20 П2 4.40
Испания - Примера 15:00 Реал Сосьедад 0 Севилья 0 П1 2.90 Х 3.30 П2 2.55
Испания - Сегунда 15:00 Альбасете 0 Мирандес 0 П1 2.55 Х 3.00 П2 3.10
Испания - Сегунда 15:00 УД Логроньес 0 Райо Вальекано 0 П1 3.50 Х 3.30 П2 2.20
Англия - Премьер-лига 15:30 Арсенал 0 Фулхэм 0 П1 1.78 Х 3.80 П2 4.70
Италия - Серия А 16:00 Болонья 0 Специя 0 П1 1.98 Х 3.80 П2 3.70
18 апреля 01:02
автор: Александр Шульгин

Алена Леонова: На этом турнире волнение сглаживается атмосферой

Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию 2012 года прокомментировала итоги командного мирового первенства для российских фигуристов.

«Мне кажется, что Миша Коляда в следующем сезоне будет ещё более уверенным в себе и лучше, чем сейчас. В этом сезоне он перешёл к новому тренеру, влился в атмосферу соревнований и здорово выступал. Следующий сезон должен стать лучше.

Для меня выступление Евгения Семененко – настоящий шок. На протяжении двух стартов парень стоит со всех прыжков как вкопанный. Для меня это героическое катание, которое заслуживает только аплодисментов. На самом деле, Женя – большой молодец.

Щербакова, наверное, выглядела более уверенно. Возможно, она меньше волновалась. На этом турнире волнение сглаживается атмосферой. Она легче каталась. Не в плане того, что она похудела, а в плане программы. На чемпионате мира мы переживали за неё. Было видно, что победа далась ей тяжело. Тут были помарки, но всё прошло на одном дыхании.

У Лизы тоже были помарочки. На чемпионате мира в Стокгольме она выступила лучше, на мой взгляд. Я смотрела программу японки Каори Сакамото и была в шоке, насколько уверенно она выступила. Она сильна. Я подумала, что с ней будет тяжело бороться. Если бы Лиза сделала всё идеально, она бы её обогнала. Но она сделала небольшие помарки и дала возможность себя опередить. Поэтому оценки оказались адекватными», — приводит слова Леоновой «МК».

Напомним, российская сборная уверенно завоевала первое место.

источник: «Московский комсомолец»
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