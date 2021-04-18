Арутюнян - о решении работать с Трусовой: Хотелось подышать воздухом российского фигурного катания

Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян прокомментировал свое будущее сотрудничество с российской фигуристкой Александрой Трусовой.

«Можно сказать, сбылась моя мечта - посмотреть, как тренируются российские фигуристы, подышать воздухом российского фигурного катания. Трусова была совершенно ни при чем. Просто Евгений пригласил меня к себе домой, а дом у него рядом с катком», - приводит слова специалиста «Р-Спорт».

Напомним, что россиянка на прошедшем чемпионате мира в Стокгольме завоевала бронзовую медаль.

Отметим, что Арутюнян является тренером трехкратного победителя мирового первенства Натана Чена.