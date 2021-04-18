Алена Леонова: Сборная России – очень крутая команда, на Олимпиаде-2022 пощады никому не будет

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Россия - Премьер-Лига не начался Урал 0 Рубин 0 П1 4.60 Х 3.80 П2 1.81
Италия - Серия А 13:00 Брешия 0 Динамо Сассари 0
Португалия - Сегунда 13:15 Каза Пия 0 Академика 0
Италия - Серия А 13:30 Милан 0 Дженоа 0 П1 1.46 Х 4.70 П2 7.20
Россия - Премьер-Лига 14:00 Арсенал 0 Тамбов 0 П1 1.20 Х 7.20 П2 15.5
Франция - Лига 1 14:00 ПСЖ 0 Сент-Этьен 0 П1 1.29 Х 6.00 П2 10.5
Англия - Чемпионшип 14:00 Ротерхэм Юнайт 0 Бирмингем Сити 0 П1 2.80 Х 3.20 П2 2.70
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Бохум 0 Ганновер-96 0 П1 1.95 Х 3.60 П2 3.90
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Ян 0 Хайденхайм 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Оснабрюк 0 Фортуна 0 П1 4.20 Х 3.40 П2 1.94
Испания - Примера 15:00 Осасуна 0 Эльче 0 П1 2.00 Х 3.20 П2 4.40
Испания - Примера 15:00 Реал Сосьедад 0 Севилья 0 П1 2.70 Х 3.20 П2 2.85
Испания - Сегунда 15:00 Альбасете 0 Мирандес 0 П1 2.75 Х 2.85 П2 3.00
Испания - Сегунда 15:00 УД Логроньес 0 Райо Вальекано 0 П1 3.80 Х 3.30 П2 2.08
Англия - Премьер-лига 15:30 Арсенал 0 Фулхэм 0 П1 1.81 Х 3.60 П2 4.80
Португалия - Сегунда 16:00 Пенафиел 0 Кова-да-Пиедад 0 П1 2.20 Х 3.00 П2 3.50
Франция - Лига 1 16:00 Реймс 0 Метц 0
Франция - Лига 1 16:00 Дижон 0 Ницца 0 П1 4.30 Х 3.90 П2 1.83
Италия - Серия А 16:00 Болонья 0 Специя 0 П1 1.98 Х 3.80 П2 3.70
Италия - Серия А 16:00 Аталанта 0 Ювентус 0 П1 2.35 Х 3.60 П2 3.00
Франция - Лига 1 16:00 Брест 0 Ланс 0 П1 2.75 Х 3.40 П2 2.65
Франция - Лига 1 16:00 Ним 0 Страсбург 0 П1 3.50 Х 3.50 П2 2.16
Италия - Серия А 16:00 Лацио 0 Беневенто 0 П1 1.37 Х 5.30 П2 8.50
Россия - Премьер-Лига 16:30 Сочи 0 ЦСКА 0 П1 3.50 Х 3.50 П2 2.15
Англия - Чемпионшип 17:00 Ковентри Сити 0 Барнсли 0 П1 3.70 Х 3.20 П2 2.20
Португалия - Примейра 17:00 Фамаликан 0 Портимоненсе 0 П1 2.24 Х 3.30 П2 3.50
Португалия - Сегунда 17:00 Порту Б 0 Эшторил 0 П1 3.40 Х 3.20 П2 2.14
Испания - Примера 17:15 Алавес 0 Уэска 0 П1 2.80 Х 3.00 П2 2.90
Испания - Примера 17:15 Атлетико М 0 Эйбар 0 П1 1.45 Х 4.30 П2 8.80
Италия - Серия А 18:00 Триест 0 Виктория Либер 0
18 апреля 11:17
автор: Владислав Корегин

Алена Леонова: Сборная России – очень крутая команда, на Олимпиаде-2022 пощады никому не будет

Олимпийские игры пройдут в Пекине.

Серебряный призер чемпионата мира 2012 года Алена Леонова высказалась о перспективах российских фигуристов на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Напомним, что соревнования запланированы с 4 февраля по 20 февраля.

– Успехи на чемпионате мира и командном чемпионате мира говорят о том, что в феврале на Олимпиаде мы тоже должны быть сильнейшими? Если честно, судя по тому, как наши разорвали всех в клочья, эта была самая первая мысль, которая меня посетила. Мы реально очень крутые и на Олимпиаде пощады никому не будет, – приводит слова Леоновой «МК-Спорт».

Вчера, 17 апреля, сборная России стала победителем командного чемпионата мира в японской Осаке, набрав 125 баллов после всех дисциплин в одиночном и парном катаниях. Ранее российский коллектив никогда в своей истории не побеждал на подобном турнире.

источник: МК-Спорт
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