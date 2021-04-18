Алена Леонова: Сборная России – очень крутая команда, на Олимпиаде-2022 пощады никому не будет

Серебряный призер чемпионата мира 2012 года Алена Леонова высказалась о перспективах российских фигуристов на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Напомним, что соревнования запланированы с 4 февраля по 20 февраля.

– Успехи на чемпионате мира и командном чемпионате мира говорят о том, что в феврале на Олимпиаде мы тоже должны быть сильнейшими? Если честно, судя по тому, как наши разорвали всех в клочья, эта была самая первая мысль, которая меня посетила. Мы реально очень крутые и на Олимпиаде пощады никому не будет, – приводит слова Леоновой «МК-Спорт».

Вчера, 17 апреля, сборная России стала победителем командного чемпионата мира в японской Осаке, набрав 125 баллов после всех дисциплин в одиночном и парном катаниях. Ранее российский коллектив никогда в своей истории не побеждал на подобном турнире.