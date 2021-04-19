Зайцев - о победе Мишиной и Галлямова на ЧМ в Стокгольме: Они должны были выстрелить

Двукратный олимпийский чемпион Александр Зайцев поделился мнением о победе Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на чемпионате мира в Стокгольме.

«Для меня их победа не была неожиданной. Мишину я еще знаю с юниорок, когда она каталась с другим партнером и была чемпионкой мира. Она уже давно известная и сильная парница. Я знал, что Мишина с Галлямовым должны выстрелить, и оказалось, что это произошло уже сейчас», - приводит слова Зайцева RT.

Напомним, что сборная России по фигурному катанию стала чемпионом мира на первенстве планеты в японской Осаке. Мишина и Галлямов одержали победу в произвольной программе.

Также российская пара является чемпионом мира среди юниоров-2019 и победителем финала юниорского Гран-при-2018.