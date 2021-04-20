Алексей Мишин: Туктамышевой не хватило запаса энергии в борьбе за золотую медаль на ЧМ

«В течение всего сезона ей приходилось бороться за право быть в основном составе команды на чемпионат мира. Поэтому, на мой взгляд, ей не хватило достаточного запаса энергии в решающей фазе борьбы за медаль более высокого достоинства», — приводят «Известия» слова Мишина.

Напомним, что Туктамышева стала серебряным призером личного ЧМ в Стокгольме.

В командном турнире в японской Осаке 24-летняя фигуристка стала капитаном сборной России. Туктамышева стала второй в короткой программе и третьей в произвольной.