Екатерина Митрофанова: Босния предложила наилучшие условия принятия гражданства

18-летняя фигуристка Екатерина Митрофанова рассказала о процессе перехода в боснийскую команду.

— Мы контактировали с несколькими федерациями. Босния предложила наилучшие условия принятия гражданства. Не нужно было иметь родственников, недвижимость, инвестировать в экономику. Там готовы были дать паспорт за мои заслуги в одиночке. Никаких особых переездов. Ну и там просто очень крутой заместитель председателя федерации, Элвис Хуседжинович. Любимый наш человек. Он откликнулся, — приводит слова Митрофановой «СЭ».

Добавим, что в 2015 году фигуристка выиграла серебро на этапе юниорского «Гран-при» в Польше.