Боброва - о переходах Трусовой и Косторной: Из этого делают цирк, сомневаются в выборе спортсменов

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Екатерина Боброва поделилась мнением о переходах Александры Трусовой и Алены Косторной к Евгению Плющенко. Ранее фигуристки выступали под руководством Этери Тутберидзе.

«Переходы были всегда, и всегда это было нормально. То, что из них сейчас в каком-то смысле делают цирк, ставит под сомнение выбор спортсменов, работу тренеров. От этого невозможно закрыться, за этим все следят, это лишает уверенности. Раньше в переходе не было никаких проблем, это решалось между спортсменом и тренером», - приводит слова Бобровой «СЭ».

Отметим, что Косторная уже вернулась в команду Тутберидзе. В нынешнем сезоне 17-летняя фигуристка заняла шестое место в Финале Кубка России и выиграла серебро на Гран-при России.

Напомним, на чемпионате мира в шведском Стокгольме Трусова завоевала бронзовую награду.