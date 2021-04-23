Губерниев не верит, что Загитова вернется в спорт

Телекомментатор Дмитрий Губерниев заявил, что не верит, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова вернется в спорт.

«Мне слабо верится, что Загитова вернется. Я буду только рад, но пока не вижу этого. А что касается ее карьеры ведущей, то здесь ей нужно много работать. Считаю, что Алина очень талантливый человек не только в спорте, но и в творчестве», - приводит слова Губерниева Sport24.ru.

Последним спортивным соревнованием, в котором участвовала Загитова, был финал Гран-при 2019 года, по итогу которого она заняла шестое место.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры, после этого, не смотря на присутствие фигуристки на тренировочных сборах, она не участвовала в спортивных соревнованиях.