Яна Хохлова: Костюмы нам шил даже сам Вячеслав Зайцев

35-летняя чемпионка Европы Яна Хохлова поделилась воспоминаниями о подготовке костюмов к выступлениям на льду.

— Я, как человек творческий, в детстве сама рисовала себе эскизы нарядов. Это был очень интересный процесс. Делала зарисовки, а потом приносила и говорила: «Хочу что-то такое». Пожелания, как правило, учитывались. А когда выступала уже на высоком уровне, костюмы нам шил даже сам Вячеслав Зайцев, — передает слова Хохловой RT.

Напомним, что российская фигуристка в паре с Сергеем Новицким выиграла чемпионат Европы в 2009 году в Хельсинки.