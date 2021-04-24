Хохлова – о Москвиной: Тамара Николаевна — уникальный человек

Двукратная чемпионка России Яна Хохлова поделилась мнением о российском тренере по фигурному катанию Тамаре Москвиной.

— Тамара Николаевна — уникальный человек. Восхищаюсь людьми, которые в ее годы сохраняют бодрость духа и четкость намерений. Москвина все еще передает знания с огнем в глазах и воспитывает чемпионов. Дай бог ей здоровья и терпения. Но, надеюсь, лично я до 80-и тренировать не буду, поскольку в жизни есть и другие интересные занятия. Хочется еще многое постичь, — цитирует Хохлову RT.

Стоит отметить, что ученики Москвиной Анастасия Мишина и Александр Галлямов в этом году победили на чемпионате мира в Стокгольме.