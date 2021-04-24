Татьяна Тарасова: Если Тутберидзе решила работать с парами, она будет это делать

«Если Этери Георгиевна решила работать с парами — она будет работать с парами. Я тоже работала и с одиночниками, и с парами, да и в танцах. Мне никто не запрещал. Почему нет?

А с кем работать Тарасовой и Морозову? Они — прекрасная пара, на которую мы рассчитываем. Этери Тутберидзе найдет к ним подход. За этим, конечно же, будет очень интересно последить, потому что она профессиональный, талантливый и интересный тренер. Желаю Этери Георгиевне успехов», — приводит слова Тарасовой «Чемпионат».

Напомним, ранее Тутберидзе в эфире Первого канала прокомментировала недостаточно хорошую по ее мнению подготовку пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов.