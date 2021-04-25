Илья Авербух: Я уверен, что Тутберидзе преуспеет в парном катании

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух дал комментарий после появившейся информации, что Этери Тутберидзе проявляет интерес к работе в парном катании.

«На мой взгляд, это вполне реальная история. Этери Георгиевна - высокопрофессиональный и выдающийся тренер. Конечно, парное катание - это специфический вид, особое поле деятельности, но я думаю, что у такого тренера, как Этери Георгиевна, все может получиться», - приводит слова хореографа Sport24.ru.

Напомним, что на прошедшем чемпионате мира в Стокгольме ученица Тутберидзе Анна Щербакова завоевала золотую медаль в одиночном катании. Ранее победы на мировых первенствах одерживали еще две фигуристки, работавшие под руководством 47-летней наставницы - Алина Загитова в 2019 году и дважды Евгения Медведева в 2016 и 2017 годах.