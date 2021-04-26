Бестемьянова назвала претенденток на поездку на Олимпиаду

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова поделилась мнением о спортсменках, которые должны представить Россию на олимпийских играх 2022 года.

— Мне кажется, на сегодняшний день пять основных претендентов — Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Камила Валиева и Алена Косторная, если та будет делать тройной аксель, — передает слова Бестемьяновой «Чемпионат».

Стоит добавить, что в апреле этого года Щербакова и Туктамышева в составе сборной России стали триумфаторами командного чемпионата мира в японской Осаке.