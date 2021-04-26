Бойкова и Козловский - об уходе в группу Мозер: Подготовку к ОИ мы будем проводить в клубе Москвиной

«Какое-то время назад Тамара Николаевна Москвина как наш тренер, как наш руководитель честно провела с нами разговор на тему того, что к ней поступила информация, что в июле параллельно с открытием катка Нины Михайловны Мозер мы переходим кататься к ней в группу. Я и Саша даже не знали, как на это отреагировать.

Мы поговорили и казалось, что проблема решена. Но продолжилось распространение этой ложной информации. Свою олимпийскую подготовку мы будем проводить в клубе Тамары Николаевны Москвиной и хотели бы избежать любых срывов и каких-либо провокаций, связанных с предстоящим олимпийским сезоном», - написал Козловский в своем инстаграме.

Напомним, на минувшем чемпионате мира в шведском Стокгольме, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали бронзовые медали. Фигуристы выступают под руководством Тамары Москвиной.