Бестемьянова объяснила, почему Тарасова и Морозов приняли решение тренироваться у Тутберидзе

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась своим мнение по поводу того, какой будет специфика тренировок Евгении Тарасовой и Владимира Морозова под руководством Этери Тутберидзе.

«Я думаю, что Тутберидзе будет больше тренировать прыжки, из-за которых ребята на недавнем чемпионате потеряли медали, – отметила Бестемьянова в интервью для News.ru – Это очень хорошо, замечательная новость. Я не умею гадать на кофейной гуще и не знаю, смогут ли они завоевать золото Олимпиадой. Все будет зависеть от многих факторов, это не только работа тренеров».

В марте Тарасова и Морозов заняли четвертое место в турнире спортивных пар на чемпионате мира в Стокгольме. Ранее они становились серебряными призерами на ЧМ 2018 и 2019 годов.