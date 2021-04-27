Александр Жулин - о переходе Тарасовой и Морозова к Тутберидзе: Это абсолютно правильное решение

«Я думаю, что если ребята хотят претендовать на медали, то это абсолютно верное решение. У Этери Георгиевны уже сложился определенный имидж мага и волшебника в нашем фигурном катании. Я считаю, что после результатов, показанных Тарасовой и Морозовым в этом сезоне, это для них правильный шаг», — цитирует Жулина «Sport24.ru».

Напомним, ранее ФФКР на своем официальном сайте сообщила о том, что Тарасова и Морозов будут готовиться к Олимпиаде под руководством Тутберидзе и олимпийского чемпиона Максима Транькова.