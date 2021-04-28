Елизавета Туктамышева: После коронавируса потребовалось время, чтобы вернуть форму

Серебряный призер чемпионата мира-2021 Елизавета Туктамышева рассказала о последствиях перенесенной коронавирусной инфекции.

«У меня не было ужасных симптомов COVID-19 (перед чемпионатом России-2021), только температура в течение двух дней и слабость. Хорошо, что все ограничилось этим. Я была рада показать программы на чемпионате России, было важно там выступить. Была счастлива, что не падала на каждом прыжке и все было не так уж и плохо. После коронавируса потребовалось время, чтобы вновь стало хватать дыхания на выкатывание произвольной. Уставала быстрее, чем до болезни. К финалу Кубка России я поняла, что вернулась в форму и готова к соревнованиям», – сказала Туктамышева в интервью NBC Sports.

Напомним, в нынешнем сезоне 24-летняя фигуристка выиграла этап «Гран-при» в Москве, в составе сборной России стала победительницей командного чемпионата мира, а также заняла второе место на личном чемпионате мира в Стокгольме, уступив лишь соотечественнице Анне Щербаковой.