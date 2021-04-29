Трусова организует платную онлайн-встречу с болельщиками

Российская фигуристка Александра Трусова объявила о проведении платной онлайн-встречи с фанатами. Об этом сообщает «МК-Спорт».

Мероприятие пройдет 15 мая на платформе Zoom, в ней смогут принять участие только любители фигурного катания из Японии. Стоимость подключения - 3000 иен (около 2000 рублей).

Также отмечается, что будет запрещено записывать видео и делать скриншоты.

Напомним, на чемпионате мира в шведском Стокгольме Трусова завоевала бронзовую медаль. Помимо этого, спортсменка является бронзовым призером первенства Европы в 2020 году.