Трусова покинула академию Плющенко

Бронзовый призер чемпионатов мира и Европы фигуристка Александра Трусова не стала продлевать контракт с академией Евгения Плющенко, об этом двукратный олимпийский чемпион объявил на своей странице в инстаграме.

«С замечательной Сашей Трусовой мы прошли очень плодотворный сезон, выиграли два этапа Кубка России, бронзу чемпионатов России и мира. Это был сложный сезон для всех нас. 1 мая наш контракт закончился, и по обоюдному желанию сторон мы его продлевать не стали», - говорится в сообщении Плющенко.

При этом двукратный олимпийский чемпион заявил, что спортсменка вернется в «старую-новую» школу.

Напомним, что до перехода к Плющенко Трусова тренировалось в школе «Самбо-70» в группе Этери Тутберидзе, под руководством которой завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы.