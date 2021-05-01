Лайшев допустил возвращение Трусовой в «Самбо-70»

Директор «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что пока не располагает официальной информацией о возвращении Александры Трусовой в его спортивную школу, но допускает такой исход событий.

«Пока ничего не могу сказать по поводу ее возвращения к нам. Но как видите, я не врал, что она может вернуться. Такую возможность я не исключаю ни для Трусовой, да и вообще ни для кого, кто ушел. Для этого и старался, когда говорил про ее возвращение. Я буду защищать учеников и тренеров всегда. Это моя задача как руководителя», - приводит слова Лайшева Sport24.ru.

Напомним, что сегодня стало известно, что Трусова покинула академию Евгения Плющенко. Сам специалист заявил, что спортсменка вернется в «старую-новую» школу.