Губерниев не удивился решению Трусовой вернуться в группу Тутберидзе

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на возможное возвращение 16-летней российской фигуристки Александры Трусовой в группу Этери Тутберидзе.

– Я недавно общался с Трусовой, с ее представителями. Мы эту тему в эфире не обсуждали, но для меня было понятно, что как раз идут интенсивные переговоры по возвращению к Тутберидзе. Поэтому я совсем не удивлен этой новостью.

Хочу, чтобы и Евгений Плющенко не унывал, потому что он замечательный специалист. Уверен, их школа еще подготовит своих сильных спортсменов. Конкуренция среди тренеров всегда должна быть, – передает слова комментатора Sport24.

Отметим, что Трусова тренировалось в школе «Самбо-70» в группе Этери Тутберидзе до мая 2020 года.