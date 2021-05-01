Жулин – об уходе Трусовой из академии Плющенко: Чтобы это понимать, нужно быть внутри коллектива

Заслуженный тренер России Александр Жулин отреагировал на уход 16-летней российской фигуристки Александры Трусовой из академии Плющенко.

— Возможно, есть какие-то причины, которых мы не знаем. Что-то там разваливается — уходят тренеры и ученики. Что-то в этой системе дает какой-то сбой. А может, просто нужно время, чтобы адаптировать все это под тренерскую работу. Точно не знаю, чтобы это понимать, нужно быть внутри коллектива, — цитирует Жулина «СЭ».

Добавим, что на чемпионате мира в Стокгольме в этом году Трусова завоевала бронзу в женском одиночном катании, занимая после короткой программы лишь 12-е место.