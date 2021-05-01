Наталья Бестемьянова: Трусова очень давно хотела тренироваться у Арутюняна

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова предположила, где может продолжить свою спортивную карьеру российская фигуристка Александра Трусова.

«Сложный вопрос, стало ли прекращение сотрудничества Трусовой и Плющенко неожиданностью. Все зависит от того, к кому она переходит работать дальше. Насколько я знаю, Саша очень давно хотела тренироваться у Рафаэля Арутюняна, но не смогла осуществить это из-за пандемии. Возможно, теперь ей удастся с ним посотрудничать. В любом случае тренировки у Плющенко послужили для Трусовой каким-то новым опытом», - приводит слова Бестемьяновой «Чемпионат».

Напомним, что Трусова перешла из тренерской группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко в мае 2020 года. Под руководством нового специалиста фигуристка стала бронзовым призером чемпионата мира в Стокгольме.