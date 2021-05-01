Наталья Бестемьянова: Трусова очень давно хотела тренироваться у Арутюняна

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Португалия - Сегунда 1-й тайм, 27' Шавиш 0 Мафра 0
Россия - Премьер-Лига 14:00 Ротор 0 Ахмат 0 П1 3.10 Х 3.40 П2 2.38
Россия - Премьер-Лига 14:00 Рубин 0 Динамо М 0 П1 3.10 Х 3.40 П2 2.38
Англия - Премьер-лига 14:30 Кристал Пэлас 0 Манчестер Сити 0 П1 8.90 Х 5.30 П2 1.36
Англия - Чемпионшип 14:30 Шеффилд Уэнсде 0 Ноттингем Форе 0 П1 1.95 Х 3.65 П2 4.00
Италия - Серия B 15:00 Фрозиноне 0 Пиза 0 П1 2.23 Х 3.00 П2 3.80
Италия - Серия B 15:00 Кремонезе 0 Реджина 0 П1 2.10 Х 3.10 П2 4.00
Италия - Серия B 15:00 Реджана 0 Порденоне 0 П1 2.90 Х 3.00 П2 2.70
Италия - Серия B 15:00 Лечче 0 Читтаделла 0 П1 1.90 Х 3.40 П2 4.40
Италия - Серия B 15:00 Виртус Энтелла 0 Виченца 0
Италия - Серия B 15:00 Салернитана 0 Монца 0 П1 2.75 Х 3.10 П2 2.75
Италия - Серия B 15:00 Козенца 0 Пескара 0 П1 2.80 Х 2.90 П2 2.90
Италия - Серия B 15:00 Асколи 0 Эмполи 0 П1 4.60 Х 3.60 П2 1.81
Испания - Примера 15:00 Эйбар 0 Алавес 0 П1 2.46 Х 3.10 П2 3.20
Италия - Серия B 15:00 Венеция 0 Кьево 0 П1 2.55 Х 2.85 П2 3.30
Италия - Серия B 15:00 Брешия 0 СПАЛ 0 П1 2.70 Х 3.00 П2 2.90
Италия - Серия А 16:00 Верона 0 Специя 0 П1 2.05 Х 3.60 П2 3.70
Россия - Премьер-Лига 16:30 ЦСКА 0 Уфа 0 П1 1.66 Х 3.90 П2 5.60
Португалия - Сегунда 17:00 Порту Б 0 Кова-да-Пиедад 0 П1 1.41 Х 4.80 П2 6.30
Англия - Первая лига 17:00 Рочдейл 0 Донкастер Рове 0 П1 1.95 Х 3.30 П2 3.90
Англия - Первая лига 17:00 Халл Сити 0 Уиган Атлетик 0 П1 1.75 Х 3.40 П2 4.80
Англия - Первая лига 17:00 Плимут Аргайл 0 Сандерленд 0 П1 5.70 Х 3.70 П2 1.59
Англия - Премьер-лига 17:00 Брайтон энд Хо 0 Лидс Юнайтед 0 П1 2.10 Х 3.50 П2 3.60
Англия - Чемпионшип 17:00 Лутон Таун 0 Мидлсбро 0 П1 2.70 Х 3.20 П2 2.85
Англия - Чемпионшип 17:00 Миллуолл 0 Бристоль Сити 0 П1 1.94 Х 3.40 П2 4.40
Англия - Чемпионшип 17:00 Норвич Сити 0 Рединг 0 П1 1.58 Х 4.20 П2 6.00
Англия - Первая лига 17:00 Аккрингтон Стэ 0 Чарльтон Атлет 0 П1 3.50 Х 3.40 П2 2.02
Англия - Первая лига 17:00 Уимблдон 0 Портсмут 0 П1 2.80 Х 3.20 П2 2.47
Англия - Чемпионшип 17:00 Ротерхэм Юнайт 0 Блэкберн Ровер 0 П1 2.50 Х 3.60 П2 2.80
Англия - Первая лига 17:00 Нортгемптон Та 0 Блэкпул 0 П1 3.70 Х 3.10 П2 2.07
01 мая 12:55
автор: Максим Скороходов

Наталья Бестемьянова: Трусова очень давно хотела тренироваться у Арутюняна

1 мая стало известно, что спортсменка прекратила сотрудничество с академией Плющенко.

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова предположила, где может продолжить свою спортивную карьеру российская фигуристка Александра Трусова.

«Сложный вопрос, стало ли прекращение сотрудничества Трусовой и Плющенко неожиданностью. Все зависит от того, к кому она переходит работать дальше. Насколько я знаю, Саша очень давно хотела тренироваться у Рафаэля Арутюняна, но не смогла осуществить это из-за пандемии. Возможно, теперь ей удастся с ним посотрудничать. В любом случае тренировки у Плющенко послужили для Трусовой каким-то новым опытом», - приводит слова Бестемьяновой «Чемпионат».

Напомним, что Трусова перешла из тренерской группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко в мае 2020 года. Под руководством нового специалиста фигуристка стала бронзовым призером чемпионата мира в Стокгольме.

источник: Чемпионат.com
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