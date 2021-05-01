Матч ТВ: Трусова вернулась в «Хрустальный»

Как сообщает «Матч ТВ», российская фигуристка Александра Трусова, которая сегодня прекратила сотрудничество с академией Евгенией Плющенко, вернулась в «Хрустальный» и уже проводит разминку с остальной группой отделения «Самбо-70».

Ранее, директор спортивной школы Ренат Лайшев заявил, что пока не располагает официальной информацией о возвращении фигуристки.

Напомним, что Трусова перешла из тренерской группы Этери Тутберидзе в академию Плющенко в мае 2020 года. Под руководством нового специалиста фигуристка стала бронзовым призером чемпионата мира в Стокгольме.