Авербух прокомментировал возможное возвращение Трусовой в группу к Тутберидзе

Серебряный призер Олимпиады в Нагано Илья Авербух отреагировал на вероятное возвращение 16-летней фигуристки Александры Трусовой в группу к Этери Тутберидзе.

— Я могу сказать только о том, о чем говорил не единожды, что спортсменки, выращенные в школе «Хрустального», максимальный результат могут показать именно в школе «Хрустального». Это показывает практика, если вы проанализируете всех, кто уходил из школы «Хрустального», то у них не получалось. Думаю, что это тоже может пойти на пользу, как возвращение Косторной, — приводит слова Авербуха ТАСС.

Трусова в мае 2020 года уходила из группы Тутберидзе.

Добавим, что Алена Косторная в марте текущего года покинула академию Плющенко ради продолжения карьеры в «Хрустальном».