Ирина Роднина - об уходе Трусовой из академии Плющенко: Новость меня не очень удивила

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала уход российской фигуристки Александры Трусовой из академии Евгения Плющенко.

«Я не могу охарактеризовать это событие. Новость меня не очень удивила, что-то в последнее время «приходим – уходим»… Мне кажется, в этом сезоне Трусова показала себя с лучшей стороны, с первого раза показать третий результат на чемпионате мира, я считаю, не самое плохое», - приводит слова Родниной «РИА Новости».

Напомним, что Трусова перешла из тренерской группы Этери Тутберидзе в академию Плющенко в мае 2020 года.