Роман Костомаров – о возвращении Трусовой к Тутберидзе: Только результат покажет, кто был прав

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров прокомментировал возвращении фигуристки Александры Трусовой к тренеру Этери Тутберидзе.

«Это не первые люди, которые уходят от одного тренера к другому, – цитирует Костомарова RT, ссылаясь на «Спорт-Экспресс». – Мы так же переходили. Только конечный результат покажет кто был прав, а кто нет. А вообще, Евгений Плющенко не так давно стал тренером, потому сложно сказать почему уходят. Как пришли, так и ушли. Какие там подводные течения, почему так все вышло – я не знаю».

Ранее Плющенко подтвердил прекращение сотрудничества с Трусовой в связи с истечением срока действия контракта.

В минувшем сезоне 16-летняя фигуристка выиграла бронзовые медали на чемпионате России и на чемпионате мира в Стокгольме.