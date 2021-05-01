Алексей Железняков: Я рад, что Трусова возвращается

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков отреагировал на возвращение 16-летней российской фигуристки Александры Трусовой.

— Я рад, что Трусова возвращается, — это здорово! Если человек осознал, пришел к какому-то выводу, то почему бы и нет? Да, я говорил что для меня лично ее уход был неким предательством. Все понимают, что у нас с Плющенко сложились не очень добрые отношения. И когда наш ребенок переходит к тренеру, с которым у нас не очень хорошие отношения, то это не очень приятно. Но нужно уметь всегда прощать, — цитирует Железнякова RT, ссылаясь на «СЭ».

Добавим, что в этом году на чемпионате мира в Стокгольме Трусова завоевала бронзовую награду.