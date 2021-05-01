Алексей Железняков: Трусова атлетически серьезно готова к пяти четверным прыжкам

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков не считает, что в программе 16-летней фигуристки Александры Трусовой будут пять четверных прыжков.

— Трусова атлетически серьезно готова к таким вещам, потому вполне может это сделать, однако как хореограф могу сказать: при пяти четверных невозможно сделать классную компонентную составляющую и конкурировать с Щербаковой. Здесь надо найти какую-то золотую середину. Да и пять четверных — это довольно опасная история. Нельзя, чтобы ребенок убивался, — передает слова хореографа RT, ссылаясь на «СЭ».

Добавим, что Трусова в мае 2020 года покинула группу Тутберидзе, однако спустя год вернулась.