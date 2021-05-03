Источник: Берестовская не будет переходить в академию Плющенко

Российская фигуристка Елизавета Берестовская не стала переходить в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Она продолжит тренироваться в команде тренера ЦСКА Сергея Давыдова, сообщает «МК-Спорт» со ссылкой на инстаграм-аккаунт группы Давыдова.

«Лиза Берестовская возобновила тренировки в клубе ЦСКА, в команде Сергея Давыдова. Подготовка к новому сезону продолжается», – отмечается в источнике.

Напомним, в марте Берестовская покинула группу Сергея Давыдова и перешла к тренеру Этери Тутберидзе. А 1 мая в инстаграм-аккаунте школы «Ангелы Плющенко» было опубликовано видео, на котором можно было заметить на льду 13-летнюю спортсменку, имеющую в своем арсенале элементов четверной тулуп.