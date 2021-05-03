Майя Хромых: Я начала кататься в два года и четыре месяца

Майя Хромых рассказала о своих первых шагах в фигурном катании.

«Я была очень энергичной — образно говоря, всегда на лампочке висела, никому не давала покоя. Прыгала, бегала, танцевала. Пела даже, вместе с друзьями родителям концерты всякие давала. Ну и меня решили отправить в фигурное катание, чтобы эта энергия хоть куда-то выплескивалась. В два года и четыре месяца я начала кататься. На фигурное катание сперва ходила больше для себя. Потом стало получаться, и мама решила позвонить в Москву. Мы изначально хотели в группу к Этери Георгиевне.

В детстве я не занималась серьезно фигурным катанием. Помню, ходила в садик… У меня было детство — некоторые говорят, мол, у фигуристов его не бывает, что мы только и делаем, что тренируемся. Я даже когда в Москву приехала, думала, что лутц — это вообще не прыжок. Он у меня всегда стоял в конце — в то время прыгала одинарный. Мне казалось, что это просто что-то вроде шага такого. Я его всегда так радостно прыгала, выезжала и дальше веселая ехала. А когда мне сказали прыгать двойной лутц, в голове было: «Не поняла. Это что, прыжок все-таки?»

В минувшем сезоне Хромых стала серебряным призером финала Кубка России в женском одиночном фигурном катании.