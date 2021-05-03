Майя Хромых: Очень любила пару Татьяна Волосожар – Максим Траньков

Фигуристка Майя Хромых рассказал о том, что в прошлом болела за Юлию Липницкую и пару Татьяна Волосожар – Максим Траньков.

«Это было в 2014 году – Олимпиада в Сочи, Юля Липницкая, – рассказала Хромых в интервью для RT. – Уже было поздно, я тогда рано ложилась спать. Точно не помню, но, наверное, соревнования шли часов в десять вечера. Я сидела, засыпала, глаза руками открывала, чтобы не пропустить. Тогда очень любила пару Татьяна Волосожар – Максим Траньков. Все их прокаты пересмотрела, ждала каждое новое выступление, новую программу. И когда объявили, что они поедут на Олимпиаду, была уверена, что займут первое место. Не знаю, что могло случиться, чтобы они не выиграли. Очень расстроилась, когда они закончили».

14-летняя Хромых тренируется в группе Этери Тутберидзе. В минувшем сезоне Майя завоевала серебро в финале Кубка России.