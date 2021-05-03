Хромых - о работе с Тутберидзе: Причиной моего переезда в Москву стала ее мощная энергетика

«Иной раз ездишь по льду вялый, ничего неохота, не можешь себя заставить, а когда выходит Этери Георгиевна — сразу откуда-то появляются силы. Раз — и собираешься, начинает все получаться. От нее исходит какая-то мощная энергетика. Скорее всего, я бы не вышла на такой уровень, если бы остались в Нижнем Тагиле. Это и было причиной переезда в Москву», - цитирует фигуристку «RT на русском».
Хромых стала серебряным призером финала Кубка России в женском одиночном фигурном катании, выступая под руководством Тутберидзе.
14-летняя фигуристка выиграла произвольную программу, прыгнув два четверных.
источник: «RT на русском»