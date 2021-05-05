Туктамышева – о минувшем сезоне: Все было через «не могу» и «не хочу»

Серебряный призер чемпионата мира 2021 года Елизавета Туктамышева рассказала о минувшем сезоне, а также своем отношении к четверным прыжкам в женском одиночном катании.

«Все было тяжело: восстанавливать форму после карантина, искать мотивацию. Лишь когда начались турниры и возникла какая-то определенность, у меня появилась энергия для полноценной работы. Весь этот сезон – это преодоление, все было через «не могу» и «не хочу». Думала: когда все это закончится и я смогу отдохнуть? Но все воздалось двойным успехом. Это стоило того. Что я думаю по поводу четверных в женской одиночке? Возможно, через несколько лет они войдут в норму. Усложнение программы – это правильно. Спортсменам нужно развиваться, двигаться вперед. Если женщины будут прыгать четверные, то, возможно, будет еще больше интриг», – цитирует Туктамышеву «Спорт-Экспресс».

Напомним, в нынешнем сезоне 24-летняя фигуристка выиграла этап «Гран-при» в Москве, в составе сборной России стала победительницей командного чемпионата мира, а также заняла второе место на личном чемпионате мира в Стокгольме, уступив лишь соотечественнице Анне Щербаковой.