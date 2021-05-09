Медведева рассказала о своих родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева 9 мая рассказала о родных людях, ставших участниками Великой Отечественной войны.
«Старший брат моей бабушки Иван Мазаев погиб в 42-м. Он был в танке, когда его задело осколком. Узнали об этом из письма, которое прислал с фронта его лучший друг. Прабабушка Татьяна Васильева жила в Москве и помогала маме в госпитале. Также она ходила со своими сверстницами по крышам с ведрами, наполненными водой, и тушила бомбы. Прадедушка Борис Григорян дошел до Берлина, был награжден орденом Красной Звезды и многими другими наградами. Он вынес с поля боя 15 человек. Причем до конца жизни отмечал свой день рождения 9 мая. Не по документам, а просто так. Давайте помнить людей, благодаря которым над нами мирное небо. Пока мы помним, война не повторится», – сказала спортсменка в эфире «Первого канала».