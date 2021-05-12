Аделина Сотникова проведет мероприятие для детей с ограниченными физическими возможностями

В мероприятии примут участие спортсмены из школы Аделины Сотниковой Sotka school и спортивного комплекса «Арктика». Будет и сама Аделина Сотникова - первая в российской истории олимпийская чемпионка (2014) в женском одиночном катании в индивидуальном зачёте; владелец комплекса и действующий спортсмен Михаил Фисенко; игрок футбольного клуба «Спартак», учредитель фонда «Своими глазами» Артем Ребров.

Аделина впервые сама выступает организатором подобного мероприятия. Для нее это первые шаги в помощи детям с ограниченными возможностями встать на коньки, покататься с олимпийской чемпионкой и другими тренерами – кстати, не только из мира фигурного катания, но и хоккея. В программе праздника - небольшая шоу-программа на льду, подарки, фото на память и автографы от именитой спортсменки.

Место проведения: спортивный комплекс «Арктика», улица Новоорловская, напротив здания 7B.

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Электронная почта: sotkaschool.camp@gmail.com